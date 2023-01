Almeno quattro persone sono morte in un incidente fra due elicotteri nella zona di Gold Coast, nell’est dell’Australia

Sono morte almeno quattro persone in un incidente tra due elicotteri che volavano sopra la zona della città di Gold Coast, sulla costa est dell’Australia. Dalle prime ricostruzioni della polizia del Queensland, lo stato in cui si trova Gold Coast, sembrerebbe che i due elicotteri si siano scontrati mentre uno era in fase di decollo e l’altro in fase di atterraggio.

Dopo lo scontro i resti dei due mezzi sono atterrati su una spiaggia molto frequentata a Main Beach, un sobborgo di Gold Coast: uno dei due elicotteri è riuscito a completare un atterraggio di emergenza, e tutte le sei persone che aveva a bordo si sono salvate (cinque di loro sono ferite ma in modo non grave). Le quattro persone morte invece viaggiavano tutte a bordo dell’altro elicottero, quello che nelle foto è visibilmente più danneggiato e capovolto per terra: trasportava in tutto sette persone, tre delle quali sono in gravi condizioni.

Dal marchio sulla fusoliera sembra che l’elicottero meno danneggiato appartenga a Seaworld, un popolare parco divertimenti che si trova esattamente di fronte alla zona in cui sono atterrati i resti degli elicotteri e che organizza brevi voli in elicottero per i visitatori. Sull’altro per il momento non sono state diffuse informazioni e non è stata possibile un’identificazione.