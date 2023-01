14 persone sono state uccise durante un attacco armato in un carcere a Ciudad Juárez, nel nord del Messico

Dieci guardie carcerarie e quattro detenuti sono stati uccisi durante un attacco armato in una prigione di Ciudad Juárez, città messicana che si trova al confine con El Paso, in Texas. Secondo le prime ricostruzioni della procura dello stato di Chihuahua, quello in cui si trova Ciudad Juárez, domenica attorno alle 7 del mattino alcuni mezzi blindati si sarebbero avvicinati al carcere e alcuni uomini avrebbero cominciato a sparare contro le guardie carcerarie. Non si conoscono i motivi dell’attacco e non si sa se sia stato un tentativo di favorire l’evasione di detenuti. I feriti alla fine sono stati 13, i detenuti evasi 24.

La polizia è riuscita a ristabilire l’ordine nel carcere nel giro di alcune ore con l’aiuto dell’esercito. La procura dello stato ha aperto un’indagine.