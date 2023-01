La storia del camper scomparso e di una famiglia che non era mai scappata ai Caraibi

Un camper con motore Ford, sei posti letto, bianco con strisce beige, partì da Parma il 4 agosto 1989, con destinazione Spagna o forse Nordafrica. Era di proprietà di una famiglia composta da quattro persone: la famiglia Carretta, diretta in vacanza. A inizio settembre quel camper non era ancora tornato: Giuseppe Carretta avrebbe dovuto riprendere il lavoro nell’azienda di cui era il contabile ma non si era fatto vivo, nemmeno una telefonata. Eppure, dissero i suoi colleghi, avvertiva anche se tardava pochi minuti. Con lui era sparita la moglie, Marta Chezzi. Neppure dei due figli, Nicola e Ferdinando, si sapeva più nulla.

Iniziò così la ricerca del camper: per settimane arrivarono segnalazioni da tutta Italia, ma anche dall’estero. Alla fine venne ritrovato, parcheggiato in una strada di Milano. Degli occupanti non c’era nessuna traccia. Iniziò a diffondersi la voce che Giuseppe Carretta fosse scappato portando con sé 10 miliardi di lire sottratti alla sua azienda: fondi neri, e quindi non denunciati. Si disse che l’intera famiglia si fosse trasferita ai Caraibi a godersi i soldi. Che fossero tutti lontani e felici. Per quasi dieci anni i Carretta vennero segnalati in varie parti del mondo. Investigatori e giornalisti partivano alla ricerca ma ogni pista alla fine si rivelava falsa, o inconsistente. Finché un poliziotto inglese fermò un ragazzo che in moto, a Londra, stava facendo zig zag tra le auto.

Le due nuove puntate di Indagini raccontano di un grande abbaglio collettivo, di notizie incredibili e inventate, di eredità e di confessioni in diretta tv e di come lucidità, razionalità e incapacità di intendere e di volere non siano per forza in contrasto.

