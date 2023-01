È morta la cantante statunitense Anita Pointer, che aveva fatto parte delle Pointer Sisters

La cantante statunitense Anita Pointer, che aveva fatto parte del gruppo musicale Pointer Sisters, è morta a 74 anni nella sua casa di Beverly Hills, in California. La notizia è stata data dalla famiglia con un comunicato. Le Pointer Sisters cominciarono a esibirsi a fine anni Sessanta. All’inizio le sorelle erano due, Bonnie e June, ma dal 1972 a loro se ne aggiunsero altre due: Ruth e proprio Anita, che si unì dopo aver lasciato il suo lavoro da segretaria. Tra le loro canzoni più note ci sono “I’m So Excited”, “Jump (For My Love)” e “Fairytale”, che vinse anche un premio Grammy.

Negli anni Ottanta Anita Pointer avviò una carriera solista pur continuando a far parte delle Pointer Sisters fino al 2015. Nel 2003 perse la figlia Jada, morta a 37 anni per via di un cancro, e si occupò quindi di crescere sua nipote, Roxie McKain. Della formazione originale delle Pointer Sisters è rimasta viva solo la più anziana, Ruth.