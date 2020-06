È morta la cantante Bonnie Pointer, che aveva fatto parte delle Pointer Sisters

Bonnie Pointer, la cantante delle Pointer Sisters, è morta a 69 anni. Lo ha comunicato la sorella Anita, che però non ha reso note le cause. Le Pointer Sisters cominciarono a esibirsi a fine anni Sessanta, all’inizio le sorelle erano due – Bonnie e June – ma dal 1972 a loro se ne aggiunsero altre due, Anita e Ruth. Tra le loro canzoni più note ci sono “Yes We Can Can” e “Fairytale”, che vinse anche un premio Grammy. Nel 1977 Bonnie lasciò il gruppo, firmò con la casa discografica Motown e iniziò una carriera solista, la cui canzone più nota fu “Heaven Must Have Sent You”. Il suo disco più recente è del 2011.