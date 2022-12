La Russia ha di nuovo bombardato Kiev e altre città ucraine: una persona è stata uccisa e ci sono almeno sette feriti

Sabato la Russia ha compiuto un nuovo attacco missilistico contro diverse città ucraine: tra queste anche la capitale Kiev, dove proprio oggi molte persone erano tornate per festeggiare il Capodanno con amici e parenti, dopo aver lasciato il paese o essersi allontanate dalla capitale a causa della guerra. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha detto che solo a Kiev ci sono state circa 10 esplosioni: un uomo è morto e ci sono almeno sette feriti, di cui uno grave. Al momento non si sa se le esplosioni a Kiev siano state causate dai missili russi o dai sistemi di difesa antiaerea ucraini che cercavano di intercettarli. Le altre città colpite sono Khmelnytskyi e Zaporizhzhia. Ci sono state esplosioni anche nella regione di Kharkiv.

The aftermath of Russian rocket attack on Kyiv – Presidential Office.

This is a hotel in the city center. pic.twitter.com/EwDfWXw7vq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022