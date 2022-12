Sabato la magistratura iraniana ha accolto il ricorso di un manifestante che era stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle grosse proteste contro il regime in corso in Iran da oltre tre mesi. Il manifestante si chiama Sahand Noor Mohammadzadeh e ha 25 anni: era stato arrestato lo scorso 4 ottobre perché accusato di aver rotto un guardrail e incendiato un cassonetto nel corso delle proteste. Come gli altri manifestanti condannati a morte, Mohammadzadeh è accusato di moharebeh, che in persiano significa più o meno «fare la guerra a Dio». Di queste, due condanne sono già state eseguite.

Mohammadzadeh aveva respinto le accuse, dicendo che era stato costretto a confessare reati che non aveva commesso e iniziando uno sciopero della fame. Mizan, il sito di notizie della magistratura iraniana, ha scritto che il suo fascicolo è stato rinviato al tribunale che aveva emesso la condanna per una nuova valutazione: non è detto che questo porti a un annullamento della condanna.

