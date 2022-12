Quattro persone sono state uccise in un attacco armato a Ismailia, città egiziana sul Canale di Suez

Venerdì sono state uccise quattro persone in un attacco armato contro una stazione di polizia a Ismailia, città egiziana sul Canale di Suez, e altre 12 sono state ferite. L’attacco è stato compiuto nel pomeriggio: due macchine si sono avvicinate alla stazione di polizia e hanno iniziato a sparare. Tre delle persone uccise erano agenti di polizia, la quarta non è ancora stata identificata ma sembra che sia uno degli aggressori, a cui uno dei poliziotti ha sparato in risposta all’attacco. Non ci sono state rivendicazioni ma secondo una fonte di polizia sentita dall’agenzia di stampa AFP si tratterebbe di un attacco terroristico: sarebbe il primo dopo tre anni nell’Egitto continentale. Fin qui infatti gli attacchi si erano concentrati soprattutto nella penisola del Sinai.