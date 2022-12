Un anno di facce note

La nostra rubrica settimanale delle persone che valeva la pena fotografare raccoglie ogni venerdì le cosiddette celebrities che nei giorni prima sono venute bene in foto, che per qualche motivo si sono distinte nell’immagine che le ritrae o hanno fatto molto parlare di sé per qualche motivo. Ma ci sono spesso anche capi di stato, sportivi o personaggi che non hanno a che fare con il mondo dello spettacolo in senso stretto. Tutti esempi che tornano anche nella selezione annuale delle migliori foto di facce note raccolte durante l’anno. Alcune contengono delle notizie – lo schiaffo di Will Smith alla cerimonia degli Oscar, il processo tra Johnny Depp e Amber Heard, o ancora quelli di Kevin Spacey, e la morte della Regina Elisabetta II. Altre hanno attirato l’attenzione di chi si occupa di moda, come quella volta che Kim Kardashian ha indossato un abito di Marylin Monroe o alla sfilata di Coperni è stato fabbricato un vestito addosso a Bella Hadid. Altre ancora dicono di chi si è parlato molto nei mesi passati: Timothée Chalamet al festival di Venezia, insieme a Florence Pugh e ai pettegolezzi su Don’t Worry Darling, o Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Tutte hanno qualità estetica notevole, e si potrebbe andare avanti così per ciascuna foto, ma alla fine è bello anche solo guardare il modo in cui illustrano un mondo patinato e spesso distante, ma certamente fotogenico. A seguire invece potete leggere la motivazione originale di quando decidemmo di iniziare, che dice qualcosa in più dei criteri di scelta ed è sempre valida.