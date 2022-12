Animali, buffi

Di recente sono state annunciate le immagini vincitrici del Comedy Wildlife Photography Awards, un concorso che premia ogni anno le foto di animali più divertenti. L’immagine di un cucciolo di leone di tre mesi che cade da un albero è stata nominata la vincitrice assoluta della competizione: è stata scattata nel Serengeti, in Tanzania, da Jennifer Hadley, che ha fatto sapere che il cucciolo di leone non si è fatto niente e dopo essere caduto si è rialzato come niente fosse.

Altre foto sono state premiate in categorie minori, come nel caso di un’altra immagine di Hadley che ritrae un pinguino con una pinna alzata; quella di un airone che non si accorge dell’ippopotamo con le fauci spalancate dietro di lui che sembra volerlo mangiare (in realtà sta sbadigliando) o ancora di un gufo che sembra fare l’occhiolino, tra le altre. Oltre alle immagini che hanno vinto nelle rispettive categorie, nella gallery a seguire trovate pinguini senza testa, scoiattoli volanti, procioni che fanno ciao e altre foto che meritavano una menzione speciale.

Il concorso è stato fondato da due fotografi professionisti e appassionati ambientalisti, Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente in modo leggero e positivo. Secondo il comunicato stampa, il 10% delle entrate nette sarà donato al Whitley Fund for Nature, un ente di beneficenza del Regno Unito con cui collaborano.