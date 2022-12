Almeno 10 persone sono morte a Poipet, al confine tra Cambogia e Thailandia, a causa di un grosso incendio in un albergo

Mercoledì sera a Poipet, una città della Cambogia al confine con la Thailandia, si è sviluppato un grosso incendio in un casinò all’interno dell’hotel Grand Diamond: sono morte almeno 10 persone e ci sono almeno 30 feriti. La polizia locale ha detto che all’interno dell’edificio c’erano 400 persone: i video mostrano le fiamme diffondersi su più piani e alcune persone che si lanciano dai piani più alti. L’incendio è andato avanti tutta la notte e ora è stato spento: non se ne conoscono ancora le cause.