Il servizio militare obbligatorio a Taiwan passerà da 4 mesi a un anno per tutti i cittadini maschi con almeno 18 anni

Tsai Ing-wen, la presidente di Taiwan, ha annunciato che il servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini maschi di almeno 18 anni passerà da quattro mesi a un anno a partire dal 2024. La decisione, ampiamente attesa, è una risposta alle crescenti minacce militari da parte della Cina, che considera Taiwan come una provincia che deve essere riannessa. Taiwan si governa autonomamente dalla Cina dal 1949, e negli ultimi decenni è diventata una delle più vivaci democrazie asiatiche.

A Taiwan il servizio militare obbligatorio durava due anni per tutti i cittadini maschi, ma negli ultimi decenni la sua durata era stata gradualmente ridotta, con l’intento di creare un esercito di professionisti come nella maggior parte dei paesi sviluppati. La decisione del governo di Tsai Ing-wen va dunque in controtendenza con quelle dei governi taiwanesi precedenti, ma è stata presa a causa della crescente pressione militare cinese. «La minaccia della Cina è diventata molto più grave soprattutto a partire dalle esercitazioni militari di agosto», ha detto Tsai riferendosi al blocco navale che la Cina aveva imposto sull’isola come ritorsione per la visita della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi. «Nessuno vuole una guerra… ma la pace non ci cadrà dal cielo», ha detto Tsai.