Il ministero dell’Interno ha autorizzato lo sbarco della nave Ocean Viking nel porto di Ravenna, a circa quattro giorni di navigazione

La ong SOS Mediterranée ha fatto sapere che martedì il ministero dell’Interno ha autorizzato lo sbarco della sua nave Ocean Viking nel porto di Ravenna, in Emilia-Romagna, a circa quattro giorni di navigazione dal punto in cui si trova. Nella notte fra lunedì e martedì Ocean Viking aveva soccorso al largo delle coste nordafricane 113 migranti, tra cui alcune donne incinte e 30 minorenni, di cui 3 neonati. Inizialmente il ministero aveva indicato come “porto sicuro” quello di La Spezia, in Liguria, dove la nave si stava dirigendo. Adesso per arrivare al porto di Ravenna, ancora più distante, la nave dovrà percorrere più di 1.650 chilometri.

Siamo sollevati per i naufraghi a bordo, ma siamo preoccupati per altre potenziali imbarcazioni in difficoltà in #Mediterraneo centrale, perchè in questo momento siamo l'unica nave ONG operativa in mare. Mentre ci dirigiamo verso nord, temiamo che altre vite siano in pericolo. pic.twitter.com/GEWB3ZLkbR — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) December 27, 2022