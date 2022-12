Nel nord-ovest della Spagna sono morte almeno 6 persone dopo che un autobus è caduto da un ponte nel fiume Lérez

Sabato 24 dicembre sono morte almeno 6 persone nel nord-ovest della Spagna dopo che un autobus è caduto da un ponte nel fiume Lérez, mentre viaggiava sulla strada che va dalla città di Lugo a quella di Pontevedra, in Galizia. Non è ancora chiaro se a bordo dell’autobus ci fossero in tutto 8 o 9 persone, e pertanto non è possibile stabilire se ci sia ancora una persona dispersa. Sono sopravvissuti il conducente, un uomo di 63 anni, e una passeggera di cui non è stata diffusa alcuna informazione.

I corpi di due persone morte erano stati recuperati già sabato sera, ma le ricerche erano poi state interrotte per riprendere domenica mattina, il giorno di Natale. Nell’interno dell’autobus, completamente invaso dall’acqua, non è stato più trovato nessuno: gli altri quattro corpi sono stati rivenuti nel fiume dopo alcune ore di ricerche. Secondo la protezione civile, l’autobus è caduto da un’altezza di circa 75 metri. Non è ancora chiaro il motivo per cui l’autobus sia finito fuori strada.