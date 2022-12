È morto a 85 anni l’ex ciclista italiano Vittorio Adorni

È morto Vittorio Adorni, ex ciclista italiano che raggiunse l’apice della fama negli anni Sessanta: aveva 85 anni. Adorni nacque nel 1937 a San Lazzaro Parmense (che oggi è un quartiere di Parma). Fu attivo come ciclista professionista dal 1961 al 1970, vincendo il Giro d’Italia nel 1965 e i campionati del mondo di ciclismo su strada nel 1968 (che quell’anno si svolsero a Imola). In totale vinse 60 corse professionistiche.

Già durante la carriera da sportivo cominciò ad apparire spesso in televisione come commentatore e opinionista. La sua disinvoltura e capacità di stare in televisione lo portarono nel 1968, dopo la vittoria dei campionati mondiali, a diventare anche conduttore di un quiz su quella che all’epoca era chiamata Seconda Rete, e che oggi è Rai 2. Ebbe poi ruoli dirigenziali in alcune squadre di ciclismo e fu presidente del Consiglio del ciclismo nell’Unione Ciclistica Internazionale, l’organo mondiale di governo del ciclismo. Dal 2006 al 2009 è stato assessore allo Sport a Parma.