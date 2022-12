Al rugbista italiano Cherif Traorè un compagno di squadra ha regalato una banana

Cherif Traorè, rugbista italiano di origine guineane, che gioca nel Benetton Rugby di Treviso e con 15 presenze nella nazionale italiana, ha scritto su Instagram che durante uno scambio di regali anonimo organizzato dalla sua squadra gli è stata fatta trovare una banana, e che come reazione la maggior parte dei suoi compagni si è messa a ridere. Traorè ha scritto:

Ieri, quando è stato il mio turno, all’interno del mio regalo ho trovato una banana. Una banana marcia, dentro un sacchetto dell’umido. Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male è vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere.

Il momento raccontato da Traorè è avvenuto all’interno di un cosiddetto scambio di regali pre-natalizio con il meccanismo noto come “Secret Santa”, in cui è previsto che i regali possano essere anonimi e in cui in genere, come sembra sia avvenuto in questo caso, chi fa il regalo può sapere chi sarà a riceverlo. A proposito del regalo e del suo evidente intento razzista, Traorè ha scritto:

Sono abituato o meglio, mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. Fortunatamente, alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all’interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia.

Non ho dormito tutta la notte.

Il Benetton Rugby Treviso, in cui Traorè gioca come pilone, è una delle due squadre italiane che giocano nel torneo internazionale United Rugby Championship. Dopo il post di Traorè ha pubblicato questo breve comunicato: