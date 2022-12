Sono stati arrestati altri quattro giovani ritenuti responsabili delle violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano

Domenica mattina sono stati arrestati quattro giovani ritenuti tra i responsabili delle violenze compiute in piazza Duomo a Milano nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il primo gennaio 2022, durante i festeggiamenti di Capodanno. I quattro hanno tra i 19 e i vent’anni e vivono tra la provincia di Milano e quella di Lecco: nei loro confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare che alcuni passeranno in carcere, altri agli arresti domiciliari. Prima di loro erano già stati arrestati altri nove ragazzi per gli stessi fatti e per tre di questi è già in corso un processo.

Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, erano cominciate mesi fa, quando nei giorni successivi ai festeggiamenti di Capodanno alcune ragazze avevano denunciato di essere state aggredite, rapinate, spogliate e palpeggiate da giovani che avevano agito in gruppo. In totale erano stati individuati tre diversi episodi di violenza ai danni di 9 donne, e gli arresti di domenica riguardano due di questi: le violenze avvenute ai danni di due giovani turiste tedesche e quelle ai danni di due ragazze italiane.

