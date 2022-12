È morto a 87 anni l’attore Lando Buzzanca

È morto a 87 anni l’attore italiano Lando Buzzanca: era ricoverato da alcuni giorni al policlinico Gemelli di Roma, dove era stato portato in seguito a una caduta dalla sedia a rotelle avvenuta nella Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) in cui si trovava da circa un anno. Era nato a Palermo il 25 agosto 1935 e aveva iniziato a recitare dopo essersi trasferito a Roma a 17 anni. Il primo ruolo importante al cinema fu quello di Rosario Mulè in Divorzio all’italiana di Pietro Germi, per cui in seguito recitò anche in Sedotta e abbandonata. Negli anni successivi partecipò a molte delle cosiddette “commedie sexy all’italiana”, tra cui soprattutto Il merlo maschio di Pasquale Festa Campanile, del 1971, che ebbe anche un buon successo all’estero. La sua ultima interpretazione era stata in W gli sposi, film per la tv del 2019.