Sono stati scelti gli ultimi sei cantanti in gara al prossimo Sanremo

Venerdì sera nel corso della finale del concorso Sanremo Giovani sono stati annunciati i nomi degli ultimi sei cantanti che parteciperanno alla prossima edizione del festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023, che si aggiungeranno ai 22 già annunciati due settimane fa. I sei cantanti sono Gianmaria, che ha vinto la finale, i Colla Zio, OLLY, Sethu, Shari e Will. Sempre venerdì sono stati annunciati anche tutti i titoli delle canzoni in gara al festival.