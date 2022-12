Twitter ha riattivato gli account che aveva sospeso perché avevano condiviso gli spostamenti del jet di Elon Musk

Sabato Elon Musk, proprietario di Twitter, ha deciso di riattivare gli account che aveva sospeso venerdì perché avevano condiviso gli spostamenti del suo jet privato. Musk ha preso questa decisione dopo aver sottoposto un sondaggio ai suoi follower, in cui chiedeva loro se riattivare gli account subito o tra sette giorni: la prima opzione ha ottenuto la maggioranza dei voti.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Venerdì Musk aveva sospeso gli account di diversi giornalisti e quello di Mastodon, la piattaforma social decentralizzata che si propone come alternativa a Twitter. Almeno metà degli account sospesi aveva recentemente pubblicato tweet o link che rimandavano al profilo Mastodon di @ElonJet, l’account che segnalava in modo automatico e in tempo reale i voli compiuti dal jet privato di Elon Musk, prendendo i dati da un sito legale e di dominio pubblico che segue il tragitto degli aerei. In moltissimi avevano criticato la decisione di sospendere quegli account, ritenendola un’ulteriore deviazione di Musk dalle sue ripetute promesse di ampliare la libertà di parola sulla piattaforma e censurare il meno possibile i contenuti.