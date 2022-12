L’ingegnere francese Frederic Vasseur sarà il nuovo team principal della Ferrari in Formula 1 in sostituzione del dimissionario Mattia Binotto, che lascerà l’incarico a fine anno. Da tempo Vasseur era indicato come principale candidato al ruolo di team principal alla Ferrari, ossia il coordinatore della gestione sportiva. La scuderia lo ha annunciato ufficialmente martedì, scrivendo che assumerà l’incarico a partire dal 9 gennaio e ricoprirà anche il ruolo di general manager.

Vasseur ha 54 anni, è stato l’ex team principal della Renault e dal 2017 fino a pochi giorni fa il capo della Sauber, la scuderia svizzera sponsorizzata dall’Alfa Romeo che collabora proprio con la Ferrari.