Luis Enrique non sarà più l’allenatore della nazionale di calcio spagnola

La federazione calcistica spagnola (RFEF) ha annunciato in un comunicato che non intende rinnovare il contratto di Luis Enrique come allenatore della nazionale. Il contratto scadrà alla fine di quest’anno. La federazione lo ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni, dicendo però che «è necessario avviare un nuovo progetto per la nazionale spagnola». Della possibilità che Luis Enrique lasciasse la nazionale si era parlato molto negli ultimi due giorni dopo l’eliminazione della Spagna agli ottavi di finale dei Mondiali, contro il Marocco, avvenuta ai calci di rigore dopo una partita terminata 0-0. Dopo la partita Luis Enrique si era assunto la responsabilità dell’eliminazione.

Luis Enrique ha 52 anni ed è allenatore della Spagna dal 2018. In questi anni aveva raggiunto due volte la fase finale della Nations League e aveva giocato una semifinale agli Europei dello scorso anno, persa contro l’Italia, anche in quel caso ai rigori. Prima di allenare la nazionale Luis Enrique aveva allenato il Celta Vigo e il Barcellona in Spagna, e la Roma in Italia.