È morta a 71 anni l’attrice americana Kirstie Alley, nota soprattutto per il ruolo di Rebecca Howe nella serie tv “Cin Cin”

È morta per un tumore a 71 anni l’attrice americana Kirstie Alley, molto nota soprattutto per aver recitato tra gli anni Ottanta e Novanta nella serie tv Cin Cin (il nome originale negli Stati Uniti era Cheers, usato per un periodo anche in Italia). Nella serie, ambientata a Boston, Alley interpretava Rebecca Howe, che gestiva il bar frequentato dai protagonisti: per quel ruolo vinse un Emmy, il più importante premio della televisione negli Stati Uniti, come miglior attrice nel 1991.

La sua prima apparizione al cinema fu in Star Trek II, nel 1982, mentre tra le prime che si ricordano in televisione ci fu quella in alcune puntate del 1983 di Love Boat, la serie degli anni Settanta e Ottanta ambientata su una nave da crociera. La notorietà però arrivò soprattutto con Cin Cin, per cui vinse anche un Golden Globe (l’importante premio americano per cinema e televisione), e con la serie di film al cinema Senti chi parla, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, dove lei e John Travolta interpretavano i genitori del bambino protagonista.