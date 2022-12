5 regali di Natale da fare su eBay, scontati

Il Natale sta arrivando e bisogna pensare ai regali, se non l’abbiamo già fatto. C’è sicuramente chi aveva un’idea e pensava di sfruttare le promozioni di fine novembre, ma poi non è riuscito a trovare quello che cercava oppure se ne è semplicemente dimenticato. Chi si trovasse in questa situazione, e chi non vuole arrivare all’ultimo momento, può approfittare della promozione “Feste22” su eBay: dal 5 dicembre e fino a Natale ci sono migliaia di prodotti in offerta. Naturalmente, nulla vieta di comprare uno degli oggetti proposti per se stessi, e farsi un meritato auto-regalo.

Per usufruire degli sconti basta soltanto inserire il codice coupon “FESTE22” nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento. Il coupon dà diritto a uno sconto del 15 per cento su tutti i prodotti in offerta. Può essere utilizzato da ogni utente per un massimo di tre ordini, per uno sconto massimo di 50 euro a ordine (150 euro complessivi). La spesa minima richiesta è di 15 euro.

Chi volesse approfittarne, ma avesse dei dubbi sull’affidabilità dei venditori di eBay (che non ha solo le aste, ma offre anche prodotti che si possono comprare direttamente come sulle altre piattaforme di e-commerce), tenga presente che per ogni venditore si possono leggere voti e recensioni, che molto spesso sono migliaia. Qui abbiamo selezionato cinque prodotti che ci sembrano interessanti.

Una scopa elettrica senza fili

L’azienda britannica Dyson, considerata «la Apple degli elettrodomestici», prende il nome dal suo fondatore, James Dyson, l’inventore dell’aspirapolvere senza sacchetto grazie alla tecnologia ciclonica: un sistema che permette di separare la polvere aspirata con l’aria grazie alla forza centrifuga generata da una sorta di piccolo ciclone che si forma all’interno dell’aspirapolvere. Dyson mise in vendita il suo primo aspirapolvere nel 1993, molto più costoso di quelli della concorrenza e destinato a essere imitato e riadattato da molti produttori. Da allora Dyson ha continuato a rappresentare l’eccellenza degli aspirapolvere, fino ai più recenti senza fili. Tra le migliori offerte della promozione “Feste22” c’è in vendita su eBay anche l’aspirapolvere senza fili Dyson V8 Total Clean: si può acquistare a 269 euro, il prezzo più basso di internet.

Un paio di sneakers

Un regalo decisamente più economico può essere un paio di sneakers. Alcuni modelli di scarpe di questo tipo sono da tempo un oggetto di culto, ma sono anche semplicemente un paio di scarpe per fare attività all’aperto o per stare comodi in casa. Nella categoria “Sneakers“, tra le centinaia in offerta, su eBay si possono comprare le DIADORA Modello Dinamica 2 da uomo: costano 39,99 euro, con uno sconto del 43 per cento e un risparmio di 30 euro sull’ultimo prezzo del venditore.

Uno smartwatch

Apple, dopo avere creato un insieme di servizi per salvare e condividere file online, fare attività fisica con programmi dedicati, ascoltare la musica, vedere film e serie tv in streaming, ora sembra aver orientato il suo business sul tenerci vivi. A inizio settembre ha infatti presentato nuovi iPhone che si possono collegare ai satelliti per richieste di emergenza, nuovi Apple Watch per tenere sotto controllo i propri parametri vitali e un sistema che allerta da solo i soccorsi nel caso in cui si sia coinvolti in un incidente stradale. Durante la promozione “Feste22” nella categoria “Smartwatch” si può acquistare l’Apple Watch Serie 8 GPS 41mm a un prezzo molto conveniente: 479,90 euro.

Una macchina per il sottovuoto

Se abbiamo parenti o amici a cui piace cucinare, e non sprecare il cibo, possiamo pensare di regalare loro una macchina sottovuoto. Con la conservazione sottovuoto si mettono i cibi in sacchetti o contenitori e poi, togliendo tutta l’aria, si impedisce che batteri e muffe si alimentino e proliferino. I cibi durano molto più a lungo del normale, anche se meno che in freezer, dove resistono per mesi. Per esempio la macchina sottovuoto è adatta a quegli alimenti come frutta, verdura, formaggi, salumi e affettati che scongelati non sono il massimo e se messi sotto vuoto durano fino a 5 volte più a lungo e mantengono il sapore e la consistenza originari. Particolarmente conveniente nella categoria “Piccoli elettrodomestici da cucina” c’è in vendita su eBay la macchina per il sottovuoto professionale Klarstein. Costa 54,99 euro con uno sconto del 45 per cento (pari a 45 euro dei 99,99 dell’ultimo prezzo).

Una fotocamera istantanea

Sono sempre di più i marchi di apparecchi fotografici che producono fotocamere istantanee, soprattutto per i più giovani, quelli che probabilmente non hanno mai visto una vecchia Polaroid. Una soluzione per un regalo che abbia un sapore vintage, ma anche una tecnologia contemporanea, può essere una moderna Polaroid che richiami il design dei modelli degli anni Ottanta. Nella categoria “Fotocamere” c’è in offerta su eBay la Polaroid Now Fotocamera Istantanea I-Type: è analogica, ha un sistema di messa a fuoco automatica a 2 lenti, la doppia esposizione incorporata (cioè si possono ottenere due fotogrammi in una fotografia) e l’autoscatto. Costa 106,99 euro, con uno sconto del 19 per cento e un risparmio di 25 euro sull’ultimo prezzo del venditore (131,99 euro).