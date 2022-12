Il Partito Democratico statunitense vuole sostituire l’Iowa con il Carolina del Sud come stato d’inizio delle primarie per scegliere il candidato alle presidenziali del 2024

Venerdì il Partito Democratico statunitense ha votato a favore della sostituzione dell’Iowa con il Carolina del Sud come stato in cui inizieranno le primarie del Partito in vista delle elezioni presidenziali del 2024: la decisione dovrà essere ora approvata in modo formale da un’altra votazione, che verosimilmente avrà lo stesso esito. Lo stato in cui iniziano le primarie del partito è quello in cui inizia il processo di selezione con cui si sceglie il candidato alle presidenziali: sono elezioni con una grande importanza simbolica e un’influenza notevole sull’andamento delle primarie in generale.

Erano 50 anni che le primarie del partito Democratico iniziavano in Iowa e la decisione di cambiare stato ha diverse ragioni: tra queste c’è la volontà di iniziare a votare in stati più abitati da persone nere o non bianche, e quindi più rappresentativi dell’elettorato del partito Democratico, anche sulla spinta delle pressioni di una parte del partito: in Iowa la popolazione è in grandissima parte bianca.

