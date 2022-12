Più di mille persone saranno evacuate da una “zona rossa” a Casamicciola Terme, a Ischia, in vista delle piogge previste per venerdì pomeriggio

A Casamicciola Terme, il comune sull’isola di Ischia dove sabato scorso è caduta una violenta frana, più di mille persone saranno evacuate da una “zona rossa” individuata nel paese e ritenuta particolarmente a rischio in caso di nuovi forti temporali. Dalle 16 di venerdì è stata segnalata un’allerta gialla: è un livello di allerta normalmente non preoccupante, che le tabelle della Protezione civile indicano come “allerta ordinaria”, ma l’evacuazione è stata decisa per precauzione e per le particolari condizioni della zona colpita. «C’è molto fango e anche poca acqua può diventare pericolosa», ha detto in una conferenza stampa la commissaria straordinaria del comune Simonetta Calcaterra.

La frana della scorsa settimana era stata causata da piogge per le quali era stata segnalata un’allerta arancione (è il secondo su tre livelli di allerta, più preoccupante dell’allerta gialla e meno di quella rossa). Le persone che abitano nella zona rossa dovranno procedere autonomamente all’evacuazione, dopo la pubblicazione di un’ordinanza che indicherà esattamente quali abitazioni debbano essere evacuate: queste persone saranno ospitate per la maggior parte in alberghi del posto, e se non dovessero bastare sono state appositamente attrezzate palestre e un palazzetto dello sport.