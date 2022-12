Celebripost

L’1 dicembre si è tenuta alla Casa Bianca una cena di Stato in onore del presidente francese Emmanuel Macron, la prima cena di Stato ufficiale della presidenza di Joe Biden. Insieme ai presidenti e alle rispettive mogli, c’erano invitati che non fanno parte del mondo della politica: il musicista Jon Batiste, che si è esibito per l’occasione, o le attrici Jennifer Garner e Julia Louis-Dreyfus, entrambe in compagnia dei figli, per citarne alcuni che sono anche tra quelli che valeva la pena fotografare questa settimana.

Poi Will Smith e Jada Pinkett Smith alla prima di Emancipation (è la prima apparizione di Smith su un red carpet dopo lo schiaffo agli Oscar), il primo ministro britannico Rishi Sunak ai mercatini di Natale, Eddie Redmayne, Alessandro Borghi, Olivia Colman e Lena Dunham, tra gli altri.