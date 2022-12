Le ambasciate ucraine di sei paesi europei hanno ricevuto buste insanguinate con occhi di animali

Le ambasciate ucraine in sei diversi paesi europei hanno ricevuto pacchi insanguinati contenenti occhi di animali. La denuncia è arrivata dal ministero degli Esteri ucraino, che ha parlato di una «campagna pianificata di terrore e intimidazione di ambasciate e consolati». I paesi interessati sono Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia e Repubblica Ceca. In Italia il pacco contenente occhi di animali è arrivato al consolato di Napoli, mentre a Roma qualcuno si è introdotto nel palazzo dove risiede l’ambasciatore ucraino presso il Vaticano, Andrii Yurash, imbrattando con escrementi la porta d’ingresso, le scale e le pareti.

Il segretario di Stato per la sicurezza spagnolo, Rafael Perez, ha detto alla stampa che secondo le prime indagini i pacchi sarebbero stati spediti dal territorio spagnolo, anche se si tratta di informazioni non confermate. In Spagna nell’ultima settimana sono state trovate sei buste da lettera con all’interno un ordigno esplosivo, quasi tutte indirizzate ad ambasciate o a istituzioni e politici spagnoli, tra cui il primo ministro Pedro Sánchez. Una di queste lettere bomba, l’unica a esplodere, era indirizzata all’ambasciata ucraina: è stato lievemente ferito l’agente di sicurezza che l’ha aperta.