I malintesi degli ultimi giorni tra Twitter e Apple sono stati risolti, ha detto Elon Musk

Elon Musk, da ottobre proprietario di Twitter, ha detto di aver risolto i malintesi che c’erano stati negli ultimi giorni con Apple. Lunedì Musk aveva accusato Apple di aver interrotto gli investimenti pubblicitari su Twitter e di avere minacciato di rimuovere l’applicazione del social network dal proprio App Store, il servizio con cui sono distribuite le app sugli iPhone e gli iPad. Mercoledì ha infine pubblicato alcuni tweet in cui ha detto di aver incontrato il capo di Apple, Tim Cook, e di aver chiarito con lui ogni incomprensione: Musk ha specificato che Cook gli ha assicurato che Apple non ha mai pensato di rimuovere Twitter dall’App Store, ma non ha detto se nell’incontro sia stato discusso anche il tema degli investimenti pubblicitari.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022