A Ischia è stato trovato il corpo di un’ottava persona morta a causa della frana

Lunedì mattina è stato individuato ed estratto dal fango il corpo di un’ottava persona morta a causa della frana che all’alba di sabato ha colpito Casamicciola Terme, comune nel nord dell’isola campana di Ischia. La squadre di soccorritori hanno trovato il cadavere in via Celario, a circa 2 chilometri a mezzo dal mare: è un uomo di cui al momento non si conosce l’identità. Ci sono ancora 4 persone disperse.

La frana a Ischia è stata causata da un forte nubifragio che ha provocato una violenta colata di fango e massi che ha distrutto o gravemente danneggiato molti edifici e che è arrivata fino al mare: circa 230 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.

