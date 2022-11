La nuova eruzione del Mauna Loa

Dopo quasi 40 anni il Mauna Loa, il più grande vulcano attivo del pianeta per volume, ha prodotto una nuova eruzione sulla Grande Isola, la principale isola delle Hawaii. È iniziata intorno alle 23:30 locali di domenica 27 novembre (le 10:30 del mattino del 28 novembre in Italia) ed è diventata rapidamente visibile da Kona, una delle località turistiche più famose lungo la costa occidentale dell’isola.

Al momento non si è resa necessaria l’evacuazione delle aree intorno al vulcano, anche se per precauzione sono stati attivati alcuni rifugi. Polveri e gas prodotti dall’eruzione potrebbero inoltre viaggiare per svariati chilometri, rendendo necessaria qualche cautela in più.

Inizialmente l’eruzione aveva interessato il cratere superiore del Mauna Loa, che è alto 4.169 metri, ma nelle ore seguenti l’Istituto geologico degli Stati Uniti (USGS) ha segnalato che la lava aveva iniziato a fluire nell’area nord-orientale del vulcano.

Secondo gli esperti, ciò dovrebbe ridurre i rischi di flussi di lava in direzione di Kona, a ovest, perché di solito le eruzioni del Mauna Loa interessano solo un settore del grande vulcano. Il versante nord-orientale è inoltre poco scosceso, di conseguenza la lava potrebbe impiegare settimane prima di raggiungere eventualmente aree abitate: molto dipenderà inoltre dalla quantità di materiale prodotta dall’eruzione nei prossimi giorni.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight.

La situazione è comunque controllata con attenzione, perché spesso le eruzioni del Mauna Loa sono accompagnate da terremoti piuttosto intensi. Nel 1868 il terremoto più forte mai registrato alle Hawaii fu ricondotto proprio all’attività del vulcano. In linea generale, comunque, un’eruzione non implica necessariamente un terremoto e viceversa.

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano's summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right.

Secondo i calcoli dell’USGS, dal 1843 si sono contate 33 eruzioni del Mauna Loa. Letteralmente il suo nome significa “montagna lunga” e da solo costituisce poco più della metà dell’intera Grande Isola. Le sue eruzioni sono tipicamente poco viscose, di conseguenza la lava fluisce facilmente e non si verificano esplosioni nelle vicinanze del cratere.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.

Le stime più condivise tra i ricercatori dicono che il Mauna Loa è in fase attiva da circa 700mila anni ed è emerso dal fondale marino – man mano che la lava costruiva l’edificio vulcanico – circa 400mila anni fa.