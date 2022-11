Le strisce dei Peanuts che avete letto di più

Charles Schulz, l’autore delle strisce a fumetti dei Peanuts, nacque il 26 novembre 1922, cent’anni fa. Fino alla morte, nel 2000, continuò a disegnare le storie di Snoopy, Charlie Brown e i suoi amici, che continuano a essere diffuse come repliche in tutto il mondo, sempre con grande successo. Dal 14 maggio 2012 sono pubblicate quotidianamente anche sul Post – domeniche escluse – e anche qui sono apprezzate tantissimo: la striscia del giorno è regolarmente tra le cose più viste delle prime ore della mattina.

Per celebrare il centenario della nascita di Schulz siamo andati a consultare i dati sulle visualizzazioni, cercando le strisce più viste anno per anno, compreso il 2022 finora. Nelle undici strisce i personaggi che compaiono di più sono Charlie Brown e Linus, ma ci sono anche Spike (il fratello di Snoopy), Snoopy stesso, Woodstock, Lucy e Sally. E Tartufo, dalle strisce di quest’anno. Per alcune è evidente come mai siano state tanto lette, per altre bisogna risalire all’inizio della storia di cui fanno parte: l’abbiamo linkato, così potete rileggerle anche voi dall’inizio.

2012, striscia del 14 maggio

Questa striscia con Spike è la prima in assoluto che sia stata pubblicata dal Post.

2013, striscia del 30 novembre

2014, striscia del 29 maggio

Questa striscia fa parte della storia di Linus che accarezza gli uccelli, che cominciava così.

2015, striscia del 13 gennaio

Questa striscia sul raduno bisbetico è la prima di una storia che continua così.

2016, striscia del primo ottobre

2017, striscia del 15 agosto

Questa striscia ha un seguito: questo.

2018, striscia del 22 agosto

2019, striscia dell’11 novembre

2020, striscia del 2 aprile

2021, striscia del 10 settembre

Questa striscia funziona bene anche da sola, ma fa parte della storia più ampia che ha per protagoniste Sally e la scuola e che era iniziata il 28 agosto.

2022, striscia del 29 marzo

La storia di Tartufo era cominciata quando Linus aveva arruolato Snoopy per una ricerca di tartufi, quelli che si mangiano. La prima striscia della serie era questa.