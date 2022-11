45 persone sono indagate per una serie di violenze compiute su alcuni detenuti nel carcere di Ivrea

45 persone tra membri della polizia penitenziaria, medici e funzionari, sono indagate nell’ambito di un’inchiesta su presunte violenze commesse nei confronti di alcuni detenuti del carcere di Ivrea, in provincia di Torino. L’inchiesta riguarda fatti degli ultimi due anni, ed è stata avviata a poche settimane da un’altra analoga inchiesta su presunte violenze nel carcere di Ivrea, che invece riguardava fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016. Gli indagati sono accusati a vario titolo di tortura con violenze fisiche e psichiche e falso in atto pubblico. Nella notte tra lunedì e martedì sono state condotte perquisizioni in carcere e nelle abitazioni di 36 degli indagati. La procura ha fatto sapere che al momento delle perquisizioni «i reati risultavano tuttora in corso».

