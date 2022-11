L’Unione europea di radiodiffusione (EBU), comitato organizzatore dell’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo, ha annunciato alcune modifiche al meccanismo di voto della prossima edizione. Innanzitutto per la prima volta anche i telespettatori dei paesi non partecipanti potranno votare le loro canzoni preferite, sia nelle semifinali che in finale: i loro voti verranno sommati e convertiti in punti che avranno lo stesso peso di un singolo paese partecipante (ci sarà insomma il voto del “resto del mondo”). L’obiettivo è rendere l’Eurovision una competizione sempre più popolare.

Inoltre l’EBU ha deciso che nel corso delle due semifinali i paesi finalisti saranno decisi esclusivamente in base al televoto, invece che in base a una combinazione di giuria e voto del pubblico. Questa decisione è stata presa dopo che nell’edizione dello scorso anno era emerso che i giurati di sei paesi – Azerbaijan, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino – si erano accordati per votarsi a vicenda. Il voto delle giurie resterà invece nella finale, combinato con il televoto.

