A causa del maltempo la Protezione Civile ha diffuso un’allerta rossa in Abruzzo e Sardegna

La Protezione Civile ha diffuso un’allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna per martedì 22 novembre, a causa delle forti piogge previste nel corso della giornata. L’allerta riguarda sia il rischio idrogeologico (ovvero la possibilità che le piogge causino frane, crolli, o colate di fango), che il rischio idraulico (che comprende, ad esempio, eventuali allagamenti e alluvioni).

L’allerta rossa è il massimo livello di criticità e indica situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose, come la rottura degli argini dei fiumi ed estesi allagamenti. Per martedì la Protezione Civile ha diramato anche un’allerta arancione – quella di grado inferiore – su parte di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto. In alcune regioni del Centro diversi comuni hanno inoltre deciso la chiusura delle scuole per martedì: tra questi ci sono Napoli, Caserta, Latina, Frosinone e Ostia. A Roma, invece, il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di chiudere per tutta la giornata i parchi pubblici e i cimiteri.