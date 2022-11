49 persone sono state arrestate in un’operazione contro la ’ndrangheta a Rho, in provincia di Milano

Martedì mattina la polizia ha arrestato 49 persone in un’operazione contro la ’ndrangheta a Rho, comune alla periferia nord di Milano. Nell’indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Milano, è stata scoperta un’organizzazione legata alla ’ndrangheta chiamata “locale di Rho”, gestita da Gaetano Bandiera, criminale 74enne a capo dell’omonimo clan, già condannato in passato per associazione mafiosa e che aveva ottenuto gli arresti domiciliari fingendosi invalido, come emerso da alcune intercettazioni. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, violenza privata, incendio e detenzione e porto illegale di armi.