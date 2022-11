C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 al largo delle Marche: per ora non sono stati segnalati danni o feriti

Domenica mattina alle 6:20 c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 al largo delle coste di Pesaro, nelle Marche: l’epicentro è stato a circa 21 chilometri da Fano e Senigallia e l’ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata sentita in vari punti della costa marchigiana, in particolare tra Pesaro e Ancona. Per ora non sono stati segnalati danni o feriti.

Quella di domenica è la terza forte scossa dopo quella di mercoledì 9 novembre, che era stata di magnitudo 5.7 e aveva causato lievi danni ad alcuni edifici, e quella di venerdì 11, che come nel primo caso era stata preceduta da altre decine di scosse di minore entità.