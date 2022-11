Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, l’ultimo della stagione

Il pilota olandese Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, ventiduesima e ultima gara del Campionato mondiale 2022. Per Verstappen, già campione del mondo, è stata la quindicesima vittoria stagionale. Al secondo posto si è piazzato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, al terzo Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen alla Red Bull. Carlos Sainz, l’altro pilota della Ferrari, è arrivato quarto.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship

Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022