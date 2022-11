Allo zoo di Nyiregyhaza, in Ucraina, è nato da poche settimane un cucciolo di rinoceronte: attualmente pesa 62 chili e aumenta almeno un chilo al giorno, bevendo quotidianamente parecchi litri di latte materno. Altri animali fotografati in settimana: un cucciolo di elefante, un cavallo che si allena in acqua, un martin pescatore e un pesce leone. Disclaimer: all’interno di questa raccolta c’è una foto non adatta alle persone aracnofobiche.