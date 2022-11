La squadra di calcio inglese del Manchester United ha annunciato in un comunicato che «avvierà misure appropriate in risposta alla recente intervista televisiva di Cristiano Ronaldo». Il calciatore portoghese, tornato allo United lo scorso anno dopo esserci stato una prima volta dal 2003 al 2009, aveva infatti criticato molto duramente la sua squadra parlando con il giornalista britannico Piers Morgan in un’intervista trasmessa questa settimana, subito dopo la sosta dei campionati per i Mondiali.

Ronaldo aveva detto di essersi sentito tradito sia dal nuovo allenatore, Erik ten Hag, che dalla dirigenza, per come avrebbero provato a escluderlo sia nella scorsa stagione che in quella in corso. Aveva inoltre criticato la gestione della società, che a suo parere non sarebbe né migliorata né cambiata affatto da quando la lasciò per andare al Real Madrid nel 2009. Nel suo comunicato lo United ha aggiunto che non darà altre notizie fino a quando il caso non sarà concluso. Secondo i giornali inglesi, con ogni probabilità Ronaldo non tornerà più a giocare a Manchester, nonostante il suo attuale contratto scada il 30 giugno 2023.