Celebripost

Giorni fa al G20 di Bali c’è stata una cena formale a cui i capi di stato hanno partecipando indossando colorate camicie indonesiane: non è stato semplice scegliere chi inserire nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare in settimana, ma alla fine abbiamo optato per il primo ministro canadese Justin Trudeau, in rappresentanza di quelli che hanno seguito alla lettera e con un certo successo il dress code. Tutti gli altri li trovate qui. A quella cena mancava Joe Biden, ma nella gallery a seguire lo trovate ad un altro evento del G20, con una zappa in mano. Tra gli attori noterete Jake Gyllenhaal e Gabrielle Union sullo sfondo di palloncini viola alla prima di Strange World; Timothée Chalamet a Milano per Bones and All; Frances McDormand e Claire Foy alla prima di Women Talking e poi Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones e Chris Hemsworth, tra gli altri.