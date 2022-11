Kevin Spacey è stato incriminato per ripetute violenze sessuali nei confronti di un nuovo accusatore

La magistratura britannica ha fatto sapere che nel processo per violenze sessuali contro l’attore americano Kevin Spacey sono state aggiunte altre incriminazioni per presunte e ripetute violenze sessuali nei confronti di un nuovo accusatore, compiute fra il 2001 e il 2004. Le accuse si aggiungono ad altre già formulate lo scorso maggio: in quel caso Spacey era stato incriminato per aver commesso violenze sessuali nei confronti di tre uomini fra il 2005 e il 2013, in due casi a Londra e in un caso nel Gloucestershire. Spacey si era dichiarato non colpevole: il processo dovrebbe iniziare a giugno.

La prima persona ad accusare Spacey di aggressione sessuale era stato l’attore americano Anthony Rapp nel 2017 per fatti avvenuti negli anni Ottanta. Per questa accusa Spacey è stato poi prosciolto.