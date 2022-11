Pierfrancesco Maran, assessore al comune di Milano, si è candidato alla presidenza della Lombardia con il PD

Pierfrancesco Maran, attuale assessore alla Casa e Piano quartieri del comune di Milano, si è candidato alla presidenza della regione Lombardia con il Partito Democratico. Lo ha annunciato lui stesso in un evento pubblico tenuto a Milano sabato mattina. Maran, che ha 42 anni, era stato assessore anche nelle due precedenti giunte, entrambe di centrosinistra: prima come assessore ai Trasporti e poi all’Urbanistica. Al momento non si sa ancora se Maran sarà il candidato unico del PD o se parteciperà a eventuali primarie.

Per il PD la situazione in Lombardia è molto complicata: la regione è difficilmente contendibile, è governata dalla Lega da quasi dieci anni e recentemente si è candidata alla presidenza anche Letizia Moratti, con Azione e Italia Viva. Fino a poche settimane fa Moratti era assessora alla Sanità e vicepresidente della regione, poi si è dimessa per candidarsi, in polemica con la decisione della coalizione di destra di reintegrare i medici non vaccinati contro il coronavirus. In questi giorni si era parlato a lungo della possibilità che il PD appoggiasse a Moratti, ma alcune aree del partito (in particolare quella lombarda) si erano dette fortemente contrarie e l’ipotesi sembrerebbe ormai remota.