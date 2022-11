Al largo della Florida sono stati ritrovati alcuni detriti del Challenger, lo Space Shuttle della NASA che si disintegrò poco dopo il lancio nel 1986

La NASA ha fatto sapere che al largo delle coste orientali della Florida sono stati ritrovati alcuni detriti dello Space Shuttle Challenger, che il 28 gennaio del 1986 si disintegrò 73 secondi dopo il lancio, uccidendo i sette membri dell’equipaggio. La scoperta è stata fatta da una troupe che durante le riprese per un documentario stava cercando un aereo precipitato durante la Seconda guerra mondiale: un gruppo di sommozzatori aveva ritrovato sul fondo dell’oceano Atlantico un «grosso oggetto artificiale» parzialmente ricoperto dalla sabbia, che per via delle sue caratteristiche aveva portato la troupe a contattare l’agenzia spaziale.

Nei mesi seguenti al disastro del Challenger, i tecnici della NASA spiegarono che l’incidente era stato causato dal malfunzionamento di una guarnizione nella porzione inferiore del razzo a propellente solido destro (uno dei due razzi bianchi attaccati al grande serbatoio centrale, quello di colore arancione), forse a causa della bassa temperatura quando venne effettuato il lancio. I gas ad altissima pressione all’interno del razzo fuoriuscirono con violenza dalla fessura non isolata dalla guarnizione, causando infine un grave cedimento che portò lo Shuttle a disintegrarsi.

La NASA tornò a far volare gli Shuttle solo due anni dopo, e dopo molte indagini e polemiche, con la missione “Ritorno al volo”. A bordo del Challenger c’era anche Christa McAuliffe, una maestra elementare che partecipava alla missione grazie al Teacher in Space Project, un’iniziativa voluta dall’allora presidente Ronald Reagan per incentivare l’interesse degli studenti nelle scienze e rendere onore agli insegnanti statunitensi.

