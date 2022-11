In Colorado sarà permesso l’uso di alcune sostanze psichedeliche

In Colorado, negli Stati Uniti, verranno depenalizzati l’uso e il possesso di alcune sostanze psichedeliche. La decisione è stata presa con un referendum, di cui venerdì sono arrivati i risultati definitivi e che è stato votato lo scorso 8 novembre, lo stesso giorno delle elezioni di metà mandato. Il Colorado diventerà così il secondo stato americano dopo l’Oregon a introdurre una regolamentazione in questo ambito. Tra le sostanze incluse nella proposta del referendum ci sono psilocina e psilocibina, contenute nei funghi, e la mescalina, contenuta in alcuni tipi di cactus.



La proposta passata stabilisce che l’uso di queste sostanze sarà permesso a chi ha più di 21 anni, e sarà permessa anche la coltivazione delle piante e dei funghi che le contengono. Sarà invece vietata la vendita per uso personale. Inoltre verranno istituiti centri medici per far assumere in particolare la psilocibina ai pazienti che ne hanno bisogno, sotto la supervisione di personale medico.

La psilocibina e la psilocina sono sostanze contenute in vari generi di funghi, molto simili tra loro: la prima non ha di per sé effetti psichedelici, ma una volta ingerita il fegato la trasforma in psilocina, che invece ha effetti psichedelici simili a quelli dell’Lsd, anche se meno intensi e meno prolungati (spesso questi effetti vengono detti “allucinogeni”, ma la psilocina non causa vere e proprie allucinazioni). La proposta votata, che diventerà effettiva a partire dal 2024, prevede anche che vengano scagionate retroattivamente le persone condannate per violazioni connesse a queste sostanze.

Negli ultimi anni sia la psilocina che altre sostanze psichedeliche sono state studiate per potenziali usi terapeutici, per esempio in caso di problemi come depressione, alcolismo e altre dipendenze. Peraltro questa settimana sono passati esattamente dieci anni da quando in Colorado si votò per approvare l’uso della marijuana a scopo ricreativo. Anche in quel caso la decisione divenne effettiva due anni dopo, nel 2014: da allora in tutto lo stato sono stati aperti centinaia di dispensari che vendono marijuana e si è generato un mercato da diversi miliardi di dollari.