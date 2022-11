Giovedì sera c’è stato un allarme terrorismo su due voli Emirates, uno dei quali era in transito sopra la Sardegna

Giovedì sera c’è stato un allarme terrorismo riguardo a due voli passeggeri della compagnia Emirates, uno partito da Atene e in transito nei cieli italiani, uno ancora sulla pista di decollo dell’aeroporto della capitale greca.

Il primo volo, diretto a New York e con 246 persone a bordo, era decollato alle 18:30. Arrivato in corrispondenza dell’aeroporto di Alghero, in Sardegna, ha effettuato alcune manovre di attesa (una serie di giri circolari), prima di tornare verso Atene, su indicazioni delle autorità greche. Nel viaggio di ritorno è stato scortato da due caccia F16 dell’aviazione greca, come da protocollo antiterrorismo. Una volta atterrato, le autorità greche hanno svolto dei controlli a bordo senza però trovare nulla. Il volo dovrebbe ripartire oggi, venerdì.

Secondo i quotidiani greci, il secondo volo, diretto a Dubai, è stato fermato prima del decollo dopo una segnalazione dell’intelligence statunitense della possibile presenza di un sospetto terrorista a bordo. I passeggeri e i bagagli sono stati sottoposti a controlli, non è stato trovato nulla di sospetto e il volo è partito per Dubai intorno alle 22.