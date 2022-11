Il governo francese ha autorizzato lo sbarco di quattro migranti che si trovano sulla nave Ocean Viking

Giovedì mattina il governo francese ha annunciato di aver autorizzato lo sbarco di quattro persone migranti a bordo della nave Ocean Viking, della ong SOS Mediterranée. Lo ha comunicato la Segreteria generale per il mare, l’organismo interministeriale che si occupa della gestione delle politiche marittime francesi, che ha spiegato che l’ordine è arrivato direttamente dalla prima ministra Élisabeth Borne e che è motivato da ragioni sanitarie.

La nave, che ha a bordo in tutto 234 migranti soccorsi nelle scorse settimane nel Mediterraneo, si trova al momento al largo delle coste orientali della Corsica: i migranti verranno portati in elicottero nel porto di Bastia, nel nord dell’isola.

Fino a pochi giorni fa la nave si trovava al largo della Sicilia, ma il governo italiano le aveva impedito di attraccare e si era quindi messa in viaggio verso la Francia, sperando di poter far sbarcare i migranti in un porto francese. Sembrava che questa decisione fosse frutto di un accordo tra il governo italiano e quello francese, ma quest’ultimo mercoledì aveva ribadito come fosse compito dell’Italia far attraccare la Ocean Viking, in base a quanto prescritto dalle leggi internazionali.

La decisione di far sbarcare quattro migranti sembra essere per ora un caso isolato dovuto a un’emergenza, e non è chiaro se nelle prossime ore il governo francese permetterà anche ad altri migranti di fare lo stesso.

– Leggi anche: La Ocean Viking non sa ancora dove andare