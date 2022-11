La principessa Martha Louise di Norvegia non sarà più un membro attivo della famiglia reale e si dedicherà alla medicina alternativa con il suo fidanzato, un sedicente sciamano

La principessa Martha Louise di Norvegia ha deciso di non partecipare più attivamente agli impegni della famiglia reale per dedicarsi alla medicina alternativa assieme al suo fidanzato, Durek Verrett, un sedicente sciamano. Martha Louise manterrà il titolo di principessa, ma si dedicherà a un’attività commerciale assieme a Verrett, un guru spirituale che tra le altre cose ha promosso presunte pratiche mediche senza alcun fondamento scientifico e ha lasciato intendere che sviluppare un tumore sarebbe «una scelta».

La relazione tra la principessa e Verrett è stata molto discussa dalla stampa norvegese, ma non è la prima volta che Martha Louise, 51 anni, viene criticata per le sue credenze: sostiene per esempio di poter parlare con gli angeli e di essere una chiaroveggente, motivo per cui nel 2002 perse il titolo di “Sua altezza reale”.