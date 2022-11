La nave Ocean Viking ha chiesto di poter attraccare in Francia

Martedì la nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha chiesto al governo francese di poter attraccare in un porto della Francia, dato che il governo italiano non le ha ancora concesso l’autorizzazione ad attraccare in Italia. La nave si trova da 18 giorni al largo della Sicilia e ha a bordo 234 persone migranti salvate nel mar Mediterraneo. SOS Mediterranée dice che le condizioni di salute fisica e mentale dei migranti vanno deteriorandosi giorno dopo giorno e che è sempre più urgente che vengano fatti sbarcare e soccorsi a terra.

Le autorità italiane negli ultimi giorni hanno fatto attraccare nei porti di Catania e di Reggio Calabria tre navi delle ong, ma non tutti i migranti sono stati fatti scendere: dalla nave Geo Barents e dalla Humanity 1 è stato concesso lo sbarco solo a donne, bambini e persone in condizioni di salute precaria, mentre i maschi adulti sono stati costretti a rimanere a bordo.

La Ocean Viking è invece ancora in attesa di ricevere l’autorizzazione ad attraccare in un porto italiano, ma l’aggravamento della condizione dei migranti a bordo ha spinto i responsabili della nave a chiedere aiuto alla Francia. Nei giorni scorsi infatti il governo francese, tramite il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, si era detto pronto ad accogliere parte dei migranti che si trovano sulla nave. Martedì una fonte interna al ministero dell’Interno francese ha detto all’ANSA che i migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Marsiglia: al momento però non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

