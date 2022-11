Una cosa nuova, nell’app del Post

Nella sua più recente versione (ce ne era stata una tanti anni fa, la ricordano in pochi), l’app del Post è stata per oltre un anno l’app-dei-podcast-del-Post. Una cosa che avevamo fatto per risolvere il problema di poter dare ad abbonate e abbonati un modo più comodo per ascoltare Morning e Tienimi Bordone, i due podcast quotidiani a loro dedicati.

Ma sapete come vanno queste cose. Non è passato molto e ci è venuta voglia di assecondare un desiderio che era stato espresso da tanti, di avere sull’app del Post anche tutti gli articoli che pubblichiamo: e siccome il Post lo facciamo insieme, eccoci arrivati con una nuova versione dell’app, che contiene anche tutti gli articoli. Che contiene tutto il Post, insomma.

Potete scaricarla per telefoni Android o iOs, o potete aggiornare l’app del Post che già avete per ottenere la nuova versione. Potreste già averla scaricata, in verità: perché ci siamo presi qualche settimana per capire se funzionava come ci aspettavamo.

Lo fa. A noi piace molto e speriamo che piaccia anche a voi tutti.

E continueremo a lavorarci, per fare ancora di meglio.

Scarica l’app del Post